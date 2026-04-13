Смолов рассказал, куда может перейти игрок «Локомотива» Батраков

Смолов: у Батракова есть предложение, но не от клуба уровня «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов в эфире шоу «Острые шипы» рассказал о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«У меня есть легкий инсайд. Есть предложение, но от клуба уровня «ПСЖ». Я с Лешей еще зимой пересекался лично, и он мне сказал, что это действительно так и есть — это предложение, которое потенциально может состояться. Он спросил мое впечатление. Я говорю: «Конечно, да». Какой клуб? Хороший. На букву «П», — сказал Смолов.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он сыграл в 30 матчах в составе московского клуба во всех турнирах, забил 16 мячей и оформил десять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в €25 млн.

За «ПСЖ» с лета 2024 года также играет российский вратарь Матвей Сафонов. Французская команда заплатила «Краснодару» €20 млн за футболиста.

12 апреля московский «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в 24-м туре РПЛ. На 63-й минуте Мастури реализовал пенальти за фол против Глушкова, а на 87-й Монтес сравнял счет после скидки Комличенко и ошибки вратаря Волка. После этого матча команда набрала 45 очков и вышла на третье место в таблице РПЛ.

Ранее в «Локомотиве» ответили на слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову.