Мэр украинского города посоветовал украинцам не радоваться поражению Орбана

Мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале призвал украинцев не радоваться поражению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах.

«Не стоит особо радоваться и надеяться на то, что новоизбранная власть будет для нас дружественной», — отметил Филатов.

Он пояснил, что венгерская партия «Тиса» и ее лидер Петер Мадьяр должны показать «свое отношение к Украине не словами, а поступками». Кроме того, Филатов призвал украинцев не прощать уходящему руководству Венгрии «того зла, которое оно наделало Украине».

13 апреля газета Politico писала, что для президента Украины Владимира Зеленского победа партии «Тиса» Петера Мадьяра имеет «горьковатый привкус».

Politico отмечает, что Мадьяр пообещал вынести на референдум вопрос ускоренного вступления Украины в ЕС. И это фактически может привести к «затягиванию процесса» из-за «сильных антиукраинских настроений» в венгерском обществе, подчеркнуло СМИ.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых большинство голосов набрала оппозиционная партия «Тиса» политика Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней партия «Тиса» получит 138 кресел в парламенте, а «Фидес» — только 54. Орбан признал свое поражение и поздравил Мадьяра с победой. Своих сторонников он заверил в том, что «Фидес» продолжит служить родине и нации, являясь оппозиционной партией.

Ранее актер Роб Шнайдер раскритиковал венгров за выбор «войны» и отказ от независимости.

 
Не разрешай за собой следить: как распознать приложение, которое крадет ваши данные
