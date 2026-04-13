Москвичам спрогнозировали холодный и дождливый каспийский циклон

На этой неделе жителей столичного региона порадует теплая погода. Исключением станет лишь вторник, 14 апреля, когда столицу и область «зацепит» каспийский циклон, который принесет с собой ветер и дожди, рассказал Aif.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, циклон движется со Средней Волги от Самары южнее Москвы. Он принесет с собой сильные и долгие дожди, температура воздуха опустится ниже 10 градусов. Ожидается также ветер порывами до 10 м/с, на фоне чего погода будет казаться холоднее.

Уже к среде-четвергу циклон отступит, осадки закончатся, а воздух прогреется до +13…+15 градусов.

«К пятнице может прибыть в Москву очередной фронтальный раздел, но пока его вероятность не слишком велика, — отметил синоптик. — Предварительно, на протяжении всей недели у москвичей будет типичная апрельская погода с небольшим количеством дождей, солнцем и температурой, подходящей для середины месяца».

Морозы в перспективе ближайших десяти дней в Москву и Подмосковье не вернутся. Заморозки, по климатическим данным, могут ударить в начале мая, заключил Шувалов.

Ранее синоптик рассказала, когда москвичам стоит ждать зеленой травы.

 
Не разрешай за собой следить: как распознать приложение, которое крадет ваши данные
