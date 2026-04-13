В Кузбассе мужчина избил возлюбленную гвоздем из-за нежелания расставаться

В Кузбассе 41-летний мужчина набросился на возлюбленную с гвоздем из-за того, что она захотела расстаться. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось 9 апреля на одной из улиц поселка Бачатский Беловского городского округа — мужчина не смог принять решение избранницы прекратить отношения. Во время выяснения отношений он нанес ей не меньше четырех ударов металлическим гвоздем прямо в грудь.

Пострадавшая сумела вырваться и добежать до магазина, откуда ей вызвали врачей. Медики вовремя госпитализировали женщину и оказали необходимую помощь.

Нападавшего задержали по горячим следам и заключили под стражу. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. С места происшествия изъяли записи с камер видеонаблюдения, назначен ряд экспертиз.

