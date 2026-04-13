В Госдуме рассказали, кто как будет работать в период майских праздников в РФ

Депутат Панеш: в 2026 году россиян ждут майские праздники из двух частей
Жителей России ждут длинные выходные в мае 2026 года — праздники разделены на два периода по три дня каждый. Об этом RT напомнил депутат Госдумы, зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Первые выходные приурочены к Празднику Весны и Труда, который отмечается в пятницу 1 мая. Отдыхать россияне будут три дня подряд — с 1 по 3 мая включительно. В четверг (30 апреля) рабочий день сокращается на один час.

После первого периода отдыха россиян ждет полноценная пятидневная рабочая неделя с 4 по 8 мая включительно.

Вторые выходные связаны с Днем Победы 9 мая, который в 2026 году выпадает на субботу. В соответствии с российским законодательством праздничный день при совпадении с выходным переносится на ближайший рабочий, в данном случае — на понедельник (11 мая).

Перед вторым периодом майского отдыха, который продлится с 9 по 11 мая включительно, трудящихся по пятидневному графику россиян также ждет сокращенный на 1 час рабочий день.

Панеш уточнил, что все это не касается тех, кто работает на непрерывном производстве, в экстренных службах, магазинах, аптеках, СМИ и по сменному графику — например, 2/2 или 3/3.

Депутат также назвал май одним из самых невыгодных месяцев в 2026 году для того, чтобы брать отпуск, поскольку в нем всего 19 рабочих дней.

Ранее россиян предупредили о резком росте трат на майские праздники.

 
Не разрешай за собой следить: как распознать приложение, которое крадет ваши данные
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!