В Германии рассказали о проблемах с новыми дронами

BZ: немецкие дроны Raider пока не представляют угрозы даже для надувных танков

Дроны-камикадзе Raider немецкой оборонной компании Rheinmetall пока «не представляют угрозы» даже для надувных танков и имеют рад серьезных недостатков. Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

Издание отмечет, что компания Rheinmetall должна получить контракт на сумму €2,5 млрд в рамках конкурса на поставку дронов-камикадзе для вооруженных сил Германии.

По информации источников газеты в минобороны Германии, вся база для закупки системы основана всего на двух испытательных полетах, которые «пошли не по плану», а процедура испытаний отклонилась от первоначально запланированной.

«Эти испытания включали стрельбу по стационарным, незамаскированным целям – а именно, по двум надувным макетам танков, расположенным менее чем в километре от точки запуска. Системой управляли не военнослужащие ВС Германии, а сотрудники компании Rheinmetall. <…> В ходе испытаний дважды выходило из строя пусковое устройство. Кроме того, при запуске наблюдались значительные шумовые помехи. <…> Производительность батареи существующей системы также описывается как недостаточная», – пишет газета.

Также СМИ отмечает, что система «демонстрирует недостатки в ключевых функциональных областях». Так, например, процедура запуска создает «сильный визуальный и акустический след», что облегчает противнику обнаружение места запуска и значительно ограничивает тактическое применение дронов в полевых условиях.

«Критики в Министерстве обороны видят в этом конкретную угрозу оперативной готовности немецких вооруженных сил. Вопрос о том, ставятся ли интересы промышленной политики выше военных нужд, уже несколько недель занимает бюджетный комитет», – рассказал он.

В марте гендиректор Rheinmetall Армина Паппергер сказал, что украинские дроны производятся кустарно, а также сравнил их с «конструктором Lego», а разработчиков — с «домохозяйками с 3D-принтерами».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слова Паппергера являются странными. По его словам, если заявления Паппергера являются правдой, тогда «каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall».

