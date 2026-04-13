Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
 (обновлено  )
Политика

В Германии рассказали о проблемах с новыми дронами

BZ: немецкие дроны Raider пока не представляют угрозы даже для надувных танков
Evgeniy Maloletka/AP

Дроны-камикадзе Raider немецкой оборонной компании Rheinmetall пока «не представляют угрозы» даже для надувных танков и имеют рад серьезных недостатков. Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

Издание отмечет, что компания Rheinmetall должна получить контракт на сумму €2,5 млрд в рамках конкурса на поставку дронов-камикадзе для вооруженных сил Германии.

По информации источников газеты в минобороны Германии, вся база для закупки системы основана всего на двух испытательных полетах, которые «пошли не по плану», а процедура испытаний отклонилась от первоначально запланированной.

«Эти испытания включали стрельбу по стационарным, незамаскированным целям – а именно, по двум надувным макетам танков, расположенным менее чем в километре от точки запуска. Системой управляли не военнослужащие ВС Германии, а сотрудники компании Rheinmetall. <…> В ходе испытаний дважды выходило из строя пусковое устройство. Кроме того, при запуске наблюдались значительные шумовые помехи. <…> Производительность батареи существующей системы также описывается как недостаточная», – пишет газета.

Также СМИ отмечает, что система «демонстрирует недостатки в ключевых функциональных областях». Так, например, процедура запуска создает «сильный визуальный и акустический след», что облегчает противнику обнаружение места запуска и значительно ограничивает тактическое применение дронов в полевых условиях.

«Критики в Министерстве обороны видят в этом конкретную угрозу оперативной готовности немецких вооруженных сил. Вопрос о том, ставятся ли интересы промышленной политики выше военных нужд, уже несколько недель занимает бюджетный комитет», – рассказал он.

В марте гендиректор Rheinmetall Армина Паппергер сказал, что украинские дроны производятся кустарно, а также сравнил их с «конструктором Lego», а разработчиков — с «домохозяйками с 3D-принтерами».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слова Паппергера являются странными. По его словам, если заявления Паппергера являются правдой, тогда «каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!