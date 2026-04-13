В Сочи турист рухнул в ущелье с высоты около 200 метров и не выжил

В Тисо-самшитовой роще мужчина сорвался с высоты около 200 метров

Россиянин не выжил после падения в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край» со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел в Тисо-самшитовой роще. По данным спасателей, турист приехал к смотровой площадке «Белые скалы», там он сорвался с высоты около 200 метров. После падения мужчина не выжил.

Прибывшие на место спасатели достали мужчину и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Подобный инцидент до этого произошел в пещере Глубокий Яр, куда 24-летняя туристка отправилась с незарегистрированной официально группой путешественников.

Во время похода девушка рухнула в пещеру и не выжила. Для того, чтобы достать ее, сотрудники МЧС также воспользовались специальным оборудованием.

Сама пострадавшая нередко ходила в походы, чтобы изучать пещеры. Вместе с ней в день инцидента было еще три человека.

Ранее в Сочи подросток сорвался с седьмого этажа недостроенного здания и выжил.