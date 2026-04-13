Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

В Сочи турист рухнул в ущелье с высоты около 200 метров и не выжил

Кадр из видео/Telegram-канал К«Краснодар и край»

Россиянин не выжил после падения в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край» со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел в Тисо-самшитовой роще. По данным спасателей, турист приехал к смотровой площадке «Белые скалы», там он сорвался с высоты около 200 метров. После падения мужчина не выжил.

Прибывшие на место спасатели достали мужчину и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Подобный инцидент до этого произошел в пещере Глубокий Яр, куда 24-летняя туристка отправилась с незарегистрированной официально группой путешественников.

Во время похода девушка рухнула в пещеру и не выжила. Для того, чтобы достать ее, сотрудники МЧС также воспользовались специальным оборудованием.

Сама пострадавшая нередко ходила в походы, чтобы изучать пещеры. Вместе с ней в день инцидента было еще три человека.

Ранее в Сочи подросток сорвался с седьмого этажа недостроенного здания и выжил.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
