Внебиржевой курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с 25 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 11:18 мск курс доллара терял 75 копеек относительно предыдущего закрытия, снижаясь до 75,92 рубля.

9 апреля управляющий фондом «Майнинг» УК «Рекорд Капитал» Александр Барышников заявил «Газете.Ru», что доллар может вырасти выше 86 рублей во втором квартале 2026 года, если импорт начнет восстанавливаться, а Минфин не вернется к продажам валюты. По его мнению, нынешнее укрепление рубля не будет устойчивым. Финансист пояснил, что ситуация может измениться, когда бюджету потребуется больше рублевой ликвидности, а импортеры адаптируются к новым логистическим схемам. На этом фоне, как считает эксперт, давление на рубль способно усилиться уже в ближайшие один-два месяца.

В ближайшие месяцы наиболее вероятным диапазоном внебиржевых торгов Барышников назвал 75–86 рублей за доллар. По его оценке, нижнюю границу поддерживают административные меры и обязательная продажа экспортной выручки, а верхнюю формируют риски роста импорта, возможные изменения в налоговом маневре и внешняя волатильность, которая может быстро развернуть локальный тренд.

Ранее сообщалось, что в России ожидают доллар по 75 рублей.