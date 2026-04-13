Четыре человека пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ

В Белгородской области четыре мужчины ранены в результате атак беспилотников ВСУ

Четыре человека пострадали в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Трое мужчин получили осколочные ранения головы в селе Ясные Зори Белгородского округа. Двое из них были доставлены в Октябрьскую районную больницу, где им оказали всю необходимую помощь, после чего направили в областную клиническую больницу. Третий пострадавший самостоятельно обратился за помощью.

Еще один мужчина был ранен при ударе дрона в хуторе Гаевка Волоконовского округа. Он обратился в Волоконовскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также слепое осколочное ранение ноги.

11 апреля в результате атаки беспилотников пожар произошел на электрической подстанции в Людиновском муниципальном округе Калужской области. После удара загорелся один из трансформаторов. Никто не пострадал.

