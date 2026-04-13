Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Армия

Австралия впервые назначила женщину командующей армией

AAP Image/Mick Tsikas/Reuters

Женщина впервые в истории возглавит армию Австралии. Об этом сообщило австралийское правительство, передает Reuters.

Генерал-лейтенант Сьюзан Койл, нынешний начальник объединенных сил, станет начальником сухопутных войск в июле. Она сменит генерал-лейтенанта Саймона Стюарта.

Не назначение, как отмечает агентство, происходит на фоне стремления австралийских вооруженных сил увеличить число женщин-офицеров в своих рядах, так как армия сталкивается с волной обвинений в систематических сексуальных домогательствах и дискриминации.

«С июля у нас будет первая в истории австралийской армии женщина на посту начальника штаба», — говорится в заявлении премьер-министра Энтони Албанезе.

Министр обороны Ричард Марлз назвал назначение 55-летней Койл «глубоко историческим моментом».

«Достижение Сьюзен будет иметь огромное значение для женщин, которые сегодня служат в Силах обороны Австралии, и для женщин, которые задумываются о службе в Силах обороны Австралии в будущем», — добавил он.

В настоящее время женщины составляют около 21% австралийских Сил обороны (ADF) и 18,5% руководящих должностей. ADF поставили перед собой цель к 2030 году достичь 25% доли женщин в общей численности военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Дания начнет призывать женщин на службу в армию наравне с мужчинами.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
