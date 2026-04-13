Австралия впервые назначила женщину командующей армией

Женщина впервые в истории возглавит армию Австралии. Об этом сообщило австралийское правительство, передает Reuters.

Генерал-лейтенант Сьюзан Койл, нынешний начальник объединенных сил, станет начальником сухопутных войск в июле. Она сменит генерал-лейтенанта Саймона Стюарта.

Не назначение, как отмечает агентство, происходит на фоне стремления австралийских вооруженных сил увеличить число женщин-офицеров в своих рядах, так как армия сталкивается с волной обвинений в систематических сексуальных домогательствах и дискриминации.

«С июля у нас будет первая в истории австралийской армии женщина на посту начальника штаба», — говорится в заявлении премьер-министра Энтони Албанезе.

Министр обороны Ричард Марлз назвал назначение 55-летней Койл «глубоко историческим моментом».

«Достижение Сьюзен будет иметь огромное значение для женщин, которые сегодня служат в Силах обороны Австралии, и для женщин, которые задумываются о службе в Силах обороны Австралии в будущем», — добавил он.

В настоящее время женщины составляют около 21% австралийских Сил обороны (ADF) и 18,5% руководящих должностей. ADF поставили перед собой цель к 2030 году достичь 25% доли женщин в общей численности военнослужащих.

