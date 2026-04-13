Экс-глава азербайджанской диаспоры на Урале получил второй приговор за месяц

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински и его сына-адвоката Мутвалы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Следствие установило, что сын и отец применили насилие по отношению к силовику. Инцидент, за который осудили Шыхлински, произошел в начале июля 2025 года. Возле ТЦ «Баку Плаза» силовики остановили автомобиль Mercedes. За рулем находился Мутвалы, на пассажирском кресле сидел его отец. Правоохранители хотели задержать Шахина Шыхлински и попытались вытащить его из машины. В этот момент водитель резко сдал назад и сбил одного из сотрудников правоохранительных органов.

Против отца и сына возбудили уголовное дело. Они не признали вину. Шахину Шыхлински назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет. С учетом ранее вынесенного приговора он пробудет в колонии 24 года.

Мутвалы Шыхлински отправили в колонию общего режима на восемь лет. Кроме того, в доход государства обратили Мерседес, на котором сын и отец сбили силовика.

Для Шахина Шыхлински это второй приговор за месяц. В марте суд в Екатеринбурге приговорил его к 22 годам лишения свободы по делу о покушении на предпринимателя Фехруза Ширинова и расправе над бизнесменом Юнисом Пашаевым. Вместе с ним за решетку отправили братьев Сафаровых и Шуджаяддина Раджабова. Они получили сроки от 10 лет до 21 года.

В начале августа 2025 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Шыхлинского. Некоторое время мужчина находился на территории азербайджанского посольства в Москве, куда российским силовикам запрещен доступ. После переговоров он вышел, сдался полиции и был доставлен в Екатеринбург, где принял участие в следственных действиях и был помещен в СИЗО.

