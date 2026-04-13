Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

Экс-глава азербайджанской диаспоры на Урале получил второй приговор за месяц

Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински и его сына-адвоката Мутвалы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Следствие установило, что сын и отец применили насилие по отношению к силовику. Инцидент, за который осудили Шыхлински, произошел в начале июля 2025 года. Возле ТЦ «Баку Плаза» силовики остановили автомобиль Mercedes. За рулем находился Мутвалы, на пассажирском кресле сидел его отец. Правоохранители хотели задержать Шахина Шыхлински и попытались вытащить его из машины. В этот момент водитель резко сдал назад и сбил одного из сотрудников правоохранительных органов.

Против отца и сына возбудили уголовное дело. Они не признали вину. Шахину Шыхлински назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет. С учетом ранее вынесенного приговора он пробудет в колонии 24 года.

Мутвалы Шыхлински отправили в колонию общего режима на восемь лет. Кроме того, в доход государства обратили Мерседес, на котором сын и отец сбили силовика.

Для Шахина Шыхлински это второй приговор за месяц. В марте суд в Екатеринбурге приговорил его к 22 годам лишения свободы по делу о покушении на предпринимателя Фехруза Ширинова и расправе над бизнесменом Юнисом Пашаевым. Вместе с ним за решетку отправили братьев Сафаровых и Шуджаяддина Раджабова. Они получили сроки от 10 лет до 21 года.

В начале августа 2025 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Шыхлинского. Некоторое время мужчина находился на территории азербайджанского посольства в Москве, куда российским силовикам запрещен доступ. После переговоров он вышел, сдался полиции и был доставлен в Екатеринбург, где принял участие в следственных действиях и был помещен в СИЗО.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
