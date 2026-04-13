Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Бизнес

В «Справедливой России» возмутились ставками по кредитным картам

Депутат Миронов предложил ограничить банковский процент по кредитным картам
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» призвал установить предельный процент по кредитным картам в России, назвав аномалией достигшие 50% годовых ставки. По его словам, банки должны компенсировать потерю дохода за счет собственных ресурсов, а не средств обычных людей.

«Центробанк объяснил, что многие люди погашают долг по кредиткам до окончания льготного периода, банки теряют доход и хотят это компенсировать. А кто-то заставлял банкиров вводить льготные периоды? Они же не из благотворительности это делали, а чтобы привлечь клиентов. И если теперь возникли проблемы, то банки со своими триллионными прибылями пусть решают их за счет собственных ресурсов, а не за счет чужих карманов путем задирания ставок по кредиткам. Центробанк ежеквартально пересматривает размер предельной ставки, но касается это только потребительских кредитов. Возможно, пока условия по займам и картам были примерно одинаковы, это не имело значения. Но когда реальные ставки по кредиткам в три с лишним раза превышают ключевую ставку ЦБ, это аномалия, на которую регулятору нужно реагировать. Чтобы обуздать неуемную алчность банкиров, предлагаю устанавливать предельный процент по кредитным картам», — заявил он.

8 апреля газета «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщила, что реальные ставки по кредитным картам в России достигли 50% годовых.

В пресс-службе Банка России пояснили, что банки стремились повысить маржинальность кредитных карт, поскольку большая часть население использует их только в грейс-период. Так, по данным Центробанка, в конце прошлого год около 65% операций по кредиткам приходилось именно на льготный период.

Ранее Набиуллина рассказала о последствиях резкого снижения ключевой ставки.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
