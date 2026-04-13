Большинство россиян считают нынешнее время неподходящим для кредитов

Большинство россиян считают, что сейчас неподходящее время для оформления кредитов. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, 80% опрошенных придерживаются такого мнения. Кроме того, 52% граждан России считают текущий период неблагоприятным для крупных покупок.

При этом аналитики отмечают, что среди опрошенных многие предпочитают тратить по минимуму, чтобы оставшиеся деньги откладывать. При этом отмечается, что индоссированный уровень доверия к банковским вкладам снижается и уже достиг 52 пунктов, что соответствует показателям 2023 года.

Кроме того, по данным ВЦИОМ, индекс готовности к кредитованию опустился до 21 пункта, что ниже значений предыдущих лет.

Участие в социологическом опросе приняли 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Как уточнили авторы исследования, погрешность составляет не более 2,5%.

До этого доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько рассказал «Газете.Ru», что повышение интереса россиян к наличным в настоящее время связано с боязнью нестабильности безналичных расчетов из-за отключений интернета и желанием контроля над деньгами. По его словам, люди ощущают его, когда держат наличные в руках.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину.