Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Бизнес

Большинство россиян считают нынешнее время неподходящим для кредитов

Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян считают, что сейчас неподходящее время для оформления кредитов. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, 80% опрошенных придерживаются такого мнения. Кроме того, 52% граждан России считают текущий период неблагоприятным для крупных покупок.

При этом аналитики отмечают, что среди опрошенных многие предпочитают тратить по минимуму, чтобы оставшиеся деньги откладывать. При этом отмечается, что индоссированный уровень доверия к банковским вкладам снижается и уже достиг 52 пунктов, что соответствует показателям 2023 года.

Кроме того, по данным ВЦИОМ, индекс готовности к кредитованию опустился до 21 пункта, что ниже значений предыдущих лет.

Участие в социологическом опросе приняли 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Как уточнили авторы исследования, погрешность составляет не более 2,5%.

До этого доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько рассказал «Газете.Ru», что повышение интереса россиян к наличным в настоящее время связано с боязнью нестабильности безналичных расчетов из-за отключений интернета и желанием контроля над деньгами. По его словам, люди ощущают его, когда держат наличные в руках.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину.

 
Теперь вы знаете
Не разрешай за собой следить: как распознать приложение, которое крадет ваши данные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!