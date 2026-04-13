Привычный овощ оказался «защитником» от воспаления печени

Добавка на основе цельных томатов может снижать накопление жира в печени и подавлять воспалительные процессы, связанные с метаболически ассоциированной жировой болезнью. К такому выводу пришли исследователи из Университет Брешии (Италия). Результаты опубликованы в Journal of Translational Medicine (JTM).

В работе ученые изучили влияние томатной добавки, обогащенной антиоксидантами, на клетки печени человека. Выяснилось, что она снижает уровень липидов, накапливающихся в клетках, включая триглицериды и эфиры холестерина. Также уменьшалось содержание соединений, связанных с повреждением клеток и развитием воспаления.

Кроме того, добавка подавляла активность белков, участвующих в прогрессировании заболевания. Речь идет о сигнальных молекулах, связанных с воспалением, гибелью клеток и формированием фиброза — процессов, которые могут привести к циррозу и раку печени.

Исследователи отмечают, что эффект связан не с одним веществом, а с комплексом соединений, содержащихся в томатах, включая ликопин и полифенолы. В совокупности они воздействуют сразу на несколько механизмов болезни и работают эффективнее, чем по отдельности.

По мнению авторов, такие добавки могут рассматриваться как дополнение к здоровому питанию, однако их эффективность еще предстоит подтвердить в клинических исследованиях с участием людей.

