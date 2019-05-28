Скворцова заявила о снижении смертности россиян от инсультов
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о снижении смертности россиян от инсультов и инфарктов. Об этом сообщает газета «Известия».
«Смертность при них за последние годы нам удалось снизить почти в два раза», — сказала Скворцова.
По ее словам, большинство инфарктов связаны с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Она также добавила, что в России лишь четверть сосудистых смертей связана с «острыми» состояниями.
Ранее зампред правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила о снижении смертности в России на 3%.