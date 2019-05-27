ФСБ предупредила об угрозе «украинских» диверсий в Крыму

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Глава погранслужбы ФСБ России, генерал армии Владимир Кулишов заявил, что украинские спецслужбы, а также проукраинские экстремисты могут совершить диверсии в Крыму. Слова Кулишова передает РИА «Новости».

Он отметил, что такая угроза «сохраняется» в регионе. Военный уточнил, что диверсии могут произойти в Крыму на Керченской транспортной переправе. Также могут быть совершены «провокации» в отношении российских судов и иностранных судов, которые заходят в порты Крыма, добавил Кулишов.

«Мы отслеживаем обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития», — заверил глава погранслужбы ФСБ.

Ранее сообщалось, что украинский суд решил задержать 15 российских военных.