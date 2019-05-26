Не менее 30 человек погибли при затоплении судна в ДРК

На северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК) в озере Маи-Ндомбе затонуло судно. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на мэра города Инонго Симона Мбоо Вемба.

По его словам, в результате инцидента погибли не менее 30 человек, еще 200 пропали без вести.

Согласно агентству, в основном на судне находились учителя, которые плыли за зарплатой. Качество дорог в стране зачастую не позволяет добираться до нужного места сухопутным путем.

Уточняется, что на судне плыли несколько сотен человек, спасти на настоящий момент удалось более 80.

Ранее сообщалось, что судно затонуло после столкновения у берегов Японии.