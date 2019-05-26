Москвичам пообещали аномальную жару

Синоптики предупредили жителей Москвы об аномально жаркой погоде, которая нагрянет в столицу на следующей неделе, сообщают «Известия».

Температура в городе прогреется до 32°С, к тому же жители столицы не увидят осадков.

Пик потепления настанет в среду, 29 мая.

В начале недели, 27 мая, воздух прогреется до 23°С, а на следующий день температура поднимется уже до 27 °С.

Синоптики объявили в понедельник, 27 мая, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за высокой пожароопасности.