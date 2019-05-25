Следователи разбираются со сбрасывавшим топливо над Сургутом самолетом

Следственный комитет расследует инцидент с пассажирским самолетом авиакомпании «ЮТэйр», которому перед экстренной посадкой пришлось три часа летать над городом и сбрасывать топливо, передает РИА «Новости».

Самолет направлялся в Таджикистан, но через три часа был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

Точная причина инцидента неизвестна, однако ведомство уточнило, что у лайнера сработал датчик стабилизатора, после чего было решено вернуться.

На борту находились 136 пассажиров и 6 членов экипажа.