Следователи разбираются со сбрасывавшим топливо над Сургутом самолетом
Следственный комитет расследует инцидент с пассажирским самолетом авиакомпании «ЮТэйр», которому перед экстренной посадкой пришлось три часа летать над городом и сбрасывать топливо, передает РИА «Новости».
Самолет направлялся в Таджикистан, но через три часа был вынужден вернуться в аэропорт вылета.
Точная причина инцидента неизвестна, однако ведомство уточнило, что у лайнера сработал датчик стабилизатора, после чего было решено вернуться.
На борту находились 136 пассажиров и 6 членов экипажа.