Опубликован снимок возможного виновника взрыва в Лионе

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Во Франции распространили кадры с мужчиной, который является вероятным подозреваемым во взрыве в центре Лиона. Об этом сообщает BFM TV.

Как отмечается, мужчину сняла уличная камера. На видео представлен неизвестный, одетый в черную футболку и светлые шорты, рядом с собой он везет велосипед. Причем темные очки и головной убор мешают разглядеть его лицо.

Уточняется, что на данный момент информация о его личности не оглашается. Известно только, что взрыв мог устроить мужчина лет 30-35.

Ранее в посольстве России рассказали, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в Лионе.