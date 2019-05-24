Есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в Лионе, рассказали в посольстве РФ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/695/12374695/france-pic905-895x505-72355.jpg">

Посольство России в Франции сообщило, что российские граждане не пострадали в результате взрыва в французском Лионе, передает РИА «Новости».

Взрыв у булочной в центре Лиона произошел вечером 24 мая.

«Согласно данным полиции, среди пострадавших от взрыва в городе Лион россиян нет», — говорится в сообщении посольства.

По данным французских СМИ, неизвестный, проезжая мимо пекарни на велосипеде, бросил на дорогу сверток, который спустя две минуты взорвался. В результате происшествия пострадали 13 человек.

Ранее сообщалось, что взрыв в Лионе будет расследовать антитеррористическая прокуратура.