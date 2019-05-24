Есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в Лионе, рассказали в посольстве РФ
Посольство России в Франции сообщило, что российские граждане не пострадали в результате взрыва в французском Лионе, передает РИА «Новости».
Взрыв у булочной в центре Лиона произошел вечером 24 мая.
«Согласно данным полиции, среди пострадавших от взрыва в городе Лион россиян нет», — говорится в сообщении посольства.
По данным французских СМИ, неизвестный, проезжая мимо пекарни на велосипеде, бросил на дорогу сверток, который спустя две минуты взорвался. В результате происшествия пострадали 13 человек.
Ранее сообщалось, что взрыв в Лионе будет расследовать антитеррористическая прокуратура.