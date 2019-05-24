Бразильянка сыграет свадьбу сама с собой

Жительница Бразилии Жуссара Дутра Коту решила провести свадебную церемонию с самой собой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что церемония пройдет в городе Белу-Оризонти. Она планирует, что к алтарю ее поведет ее 21-летняя дочь.

«Сологамная» свадьба предоставляет такую возможность [пройти к алтарю в белом платье], и женщина не нуждается для этого в партнере. Любовь к себе — самая искренняя любовь», — считает Жуссара Дутра Коту.

Она также рассказала, что вместо обмена кольцами она сделает татуировку женщины с крыльями бабочки.

В издании добавили, что официально такой брак зарегистрирован не будет.

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