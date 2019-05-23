Мэр Екатеринбурга хочет оставить сквер в списке площадок для храма

<img src="//img.gazeta.ru/files3/983/12356983/RIAN_5878184.HR-pic905-895x505-99174.jpg">

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о неготовности вычеркнуть сквер у Театра драмы из перечня мест для строительства храма Св. Екатерины, выносимых на голосование. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, первая причина для сохранения сквера среди возможных мест для строительства здания заключается в том, что он будет обсуждать этот вопрос на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым.

«И второй момент — как только мы убираем эту площадку из шорт-листа, мы влияем на опрос, мы убираем то, с чего началось», — сказал Высокинский.

Ранее в Кремле заявили о невмешательстве в ситуацию с храмом в Екатеринбурге.