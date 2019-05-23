Сергей Скрипаль вышел на связь с родственниками в России
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный вместе с дочерью Юлией в марте прошлого года в британском Солсбери, позвонил своей племяннице Виктории в России. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Как отмечается, второй звонок от Скрипаля поступил 9 мая и был записан на автоответчик.
«Привет, Викуль. Это Сережа. Чего-то пытался пробиться — абонент не отвечает. Ну ладно, с праздником. Всего самого доброго!» — сказал Скрипаль.
Он добавил, что у него и Юлии все в порядке.
Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением.
В марте 2018 года в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Позже от того же вещества в Эймбсери пострадали Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, Стерджес умерла в больнице.