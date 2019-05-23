Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос о храме на месте сквера
Екатеринбургская епархия отреагировала на результаты опроса ВЦИОМ по поводу строительства храма Св. Екатерины, согласно которым большинство жителей Екатеринбурга, то есть около 74%, выступили против его возведения на месте сквера. Об этом сообщается на сайте организации.
Как заявили в епархии, у сторон не было возможности изложить свои аргументы, поэтому итоги голосования не могут отражать реальное положение дел.
«Полагаем, что проведенный опрос — всего лишь небольшой срез, который скорее отражает еще совсем недавнюю «перегретость» общества», — говорится в заявлении.
В епархии обратили внимание на «серьезную недоиинформированностью» жителей Екатеринбурга из-за строительства храма, а также подчеркнули, что «главный опрос» впереди.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сквер останется сквером.