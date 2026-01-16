Посол рассказала, когда и где состоится встреча американской и украинской делегаций

Очередной раунд переговоров между украинской и американской делегациями состоится 17 января в Майами, штат Флорида. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина на своей странице в соцсети X.

«Как подчеркнул президент Владимир Зеленский, ведется работа над двумя ключевыми документами: соглашениями о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины. Эти документы могут быть подписаны на Всемирном экономическом форуме в Давосе», — рассказала она.

По словам посла, цель визита – доработать указанные соглашения с американскими партнерами.

Незадолго до этого Зеленский сообщил, что в состав делегации Украины вошли глава офиса президента Кирилл Буданов, секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и руководитель парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Украинский лидер выразил надежду на то, что будет больше ясности как в отношении тех документов, которые уже фактически были подготовлены с американской стороной, так и в отношении ответа России «на всю ту дипломатическую работу, которая происходила».

