Хоккеистов «Трактора» обвинили в пьяном дебоше

Хоккеистов челябинского клуба «Трактор» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Джоша Ливо, Михаила Григоренко и Андрея Никонова обвинили в дебоше. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Согласно опубликованной информации, хоккеисты в Челябинске на BMW снесли ворота одного из жилых комплексов. Как указал жилец, ставший свидетелем произошедшего, спортсмены находились в нетрезвом виде.

В феврале 2025 года у хоккеистов «Трактора» уже были проблемы из-за поведения — их сняли с рейса Хабаровск — Челябинск. Как было указано, все произошло на рейсе RA-73101 в 13:56 по хабаровскому времени 17 февраля. Когда хоккеисты сели на чартерный борт, кто-то из игроков толкнул аварийную дверь самолета Boeing 738, из-за чего открылся аварийный люк на крыло. Сработала сигнализация, выход оказался разгерметизирован. После инцидента хоккеистов высадили из самолета.

Лайнер был вынужден вернуться к месту стоянки, его вновь подготовили к полету. Через полтора часа хоккеистов все же допустили обратно на борт, и самолет вылетел в Челябинск.

