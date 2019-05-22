Стали известны сроки восстановления сквера в Екатеринбурге

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Сквер, на месте которого хотели построить храм, в Екатеринбурге будут восстанавливать около месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исключил строительство храма в сквере Екатеринбурга.

По данным источника, вскоре начнутся работы по восстановления сквера. В частности, речь идет о той части, где стоял забор, отделяющий зеленые насаждения от строительных работ.

По оценкам специалистов, на восстановление сквера уйдет не меньше месяца.

Ранее сообщалось, что появились результаты опроса по строительству храма на месте сквера в Екатеринбурге.