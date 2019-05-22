Автобус с россиянами перевернулся в Италии, есть жертвы

В Италии произошло ДТП, в ходе которого автобус с 60 туристами, предположительно россиянами, перевернулся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Италии.

Как отмечается, в ходе инцидента погиб один россиянин. Еще 10 человек пострадали, уточнили в российском посольстве.

На данный момент сотрудники посольства проверяют информацию, поступившую от итальянской стороны.

«На место направлены дипломаты, которые должны вступить в личный контакт с пострадавшими и проверить всю информацию», — говорится в сообщении посольства.

Ранее посольство уточняло информацию о россиянах в смертельном ДТП в Португалии.