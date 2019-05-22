Посольство экстренно предупредило россиян в Индонезии

Посольство России в Индонезии попросило российских граждан не приближаться к местам массового скопления людей в Джакарте, сообщает ТАСС.

Угроза связана с объявлением результатов выборов, что может спровоцировать массовые беспорядки среди местного населения.

Россиян настоятельно призвали строго следовать указаниям представителей правоохранительных органов и не вступать в конфликты с местным населением.

С аналогичными требованиями к своим гражданам выступили посольства других стран.