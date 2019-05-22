Режим КТО введен под Владимиром
Во Владимирской области введен режим контртеррористической операции из-за боевиков, которые пытались осуществить теракт в регионе, сообщает ТАСС.
В настоящее время бойцы НАК окружили дом, где спрятались террористы, и пытаются их ликвидировать.
Предполагаемое место теракта, а также оружие, которым располагают боевики, не называются.
Точное число боевиков также пока неизвестно.
Вечером 12 апреля в Тюмени также был введен режим КТО, где были ликвидированы террористы «Исламского государства» (организация запрещена в России).