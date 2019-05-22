Режим КТО введен под Владимиром

Во Владимирской области введен режим контртеррористической операции из-за боевиков, которые пытались осуществить теракт в регионе, сообщает ТАСС.

В настоящее время бойцы НАК окружили дом, где спрятались террористы, и пытаются их ликвидировать.

Предполагаемое место теракта, а также оружие, которым располагают боевики, не называются.

Точное число боевиков также пока неизвестно.

Вечером 12 апреля в Тюмени также был введен режим КТО, где были ликвидированы террористы «Исламского государства» (организация запрещена в России).