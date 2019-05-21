На Патриарших прудах украли знак с героями «Мастера и Маргариты»

В столичном управлении МВД проинформировали о проверке данных о краже знака «Запрещено разговаривать с неизвестными» на Патриарших прудах. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Этот необычный знак появился 19 июня 2012 года. На знаке изображены три силуэта героев романа «Мастер и Маргарита»: Воланд, Коровьев и кот Бегемот. Именно на Патриарших прудах начинается действие произведения Михаила Булгакова.

Согласно имеющейся информации, кражу совершило неустановленное лицо 20 мая. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Знак похищают не в первый раз. Один из инцидентов произошел в апреле прошлого года.