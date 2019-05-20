Россиянин утонул в финском озере

На озере Пюхяярви на востоке Финляндии утонул российский гражданин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители рассказали, что инцидент с россиянином произошел в районе города Китеэ.

«Трое россиян передвигались на гребной лодке, и она перевернулась», — рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, двое мужчин смогли доплыть до пляжа, а 58-летнему россиянину это не удалось.

В российском посольстве в Финляндии подтвердили факт смерти гражданина страны.

Ранее сообщалось, что два российских туриста утонули во Вьетнаме.