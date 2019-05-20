Правила сдачи ЕГЭ изменятся в России

Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что школьники будут сами контролировать процесс сканирования их экзаменационных заданий. Об этом пишут «Известия».

Музаев уточнил, нововведения в этом году коснутся лишь восьми регионов: Московской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Ивановской, Ярославской областях, а также в Мордовии и Тывы.

«Технологически мы продолжаем двигаться к тому, чтобы в течение максимум двух лет перейти на передачу КИМ по защищенным каналам связи», — отметил Музаев.

Он добавил, что в 2020 году уже все школы будут лично контролировать процесс сканирования их работ.

Также он рассказал, что с 2022 года иностранный язык будет обязательным, но его разделят на профильный и базовый уровни.

Ранее сообщалось, что школьник трижды посылал другого человека сдавать за себя ЕГЭ.