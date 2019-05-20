Пьяного авиадебошира увезли на кресле-каталке в дежурную часть в Домодедово

Полицейские в столичном аэропорту Домодедово отвезли на кресле-каталке в отделение пьяного дебошира, прилетевшего рейсом Симферополь-Москва. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России.

Отмечается, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Авиадибоширу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ведомства, в дежурную часть аэропорта Домодедово поступила информация о том, что на борту авиалайнера находился пассажир с признаками алкогольного опьянения, нарушавший общественный порядок. Сразу после приземления самолета полицейские усадили пьяного дебошира в кресло-каталку и доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево дебоширы сорвали вылет самолета в Анталью.