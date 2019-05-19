Подробности взрыва возле пирамид в Египте

Источник рассказал о подробностях взрыва, произошедшего у туристического автобуса в Египте. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, взрыв произошел из-за самодельного устройства, в составе которого был найден тротил.

В результате инцидента пострадали 17 человек.

Бомба взорвалась рядом с проезжающим туристическим автобусом. По имеющимся данным, среди пострадавших нет россиян. В числе раненых лишь 10 египтян и туристы их Южной Африки, уточнял телеканал Sky News Arabia со ссылкой на МВД.

Взрыв произошел из-за того, что сработало взрывное устройство недалеко от Большого египетского музея и пирамид Гизы.

Ранее сообщалось, что искать мины начали в Египте после взрыва у пирамид.