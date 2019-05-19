Подробности взрыва возле пирамид в Египте
Источник рассказал о подробностях взрыва, произошедшего у туристического автобуса в Египте. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, взрыв произошел из-за самодельного устройства, в составе которого был найден тротил.
В результате инцидента пострадали 17 человек.
Бомба взорвалась рядом с проезжающим туристическим автобусом. По имеющимся данным, среди пострадавших нет россиян. В числе раненых лишь 10 египтян и туристы их Южной Африки, уточнял телеканал Sky News Arabia со ссылкой на МВД.
Взрыв произошел из-за того, что сработало взрывное устройство недалеко от Большого египетского музея и пирамид Гизы.
Ранее сообщалось, что искать мины начали в Египте после взрыва у пирамид.