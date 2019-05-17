СК заинтересовался брошенной девочкой в поликлинике Москвы

Проводится доследственная проверка из-за появившихся сообщений о том, что мать якобы оставила малолетнюю девочку в одной из московских поликлиник. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета (СК) по Москве.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в четверг, 16 мая.

«Неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — рассказали представители СК.

В пресс-службе добавили, что врачи сообщили об оставленной девочке в правоохранительные органы, на время выяснения обстоятельств произошедшего ее отправили в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали истязавшую двойняшек няню.