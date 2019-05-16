Пьяная 12-летняя девочка угнала машину у деда и устроила гонки с полицией

В Нью-Мексико 12-летняя школьница выпила с двумя подругами несколько алкогольных напитков, угнала у дедушки автомобиль и поехала кататься по городу, сообщает The Independent.

Отмечается, что за машиной погналась полиция, от которой девочка попыталась скрыться, но через какое-то время врезалась в знак ограничения скорости.

По словам местных полицейских, они не ожидали увидеть детей, выходящих из машины, тем более с бутылкой водки.

Отмечается, что отец девочки посоветовал полиции оставить ее в участке в воспитательных целях.