Россияне не хотят работать ради денег

Подавляющее большинство граждан России заявило, что хочет работать на имеющейся работе без нужды в заработке. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ВЦИОМ.

Отмечается, что опорос был проведен в мае 2019 года. В нем поучаствовали около 1,6 человек.

По данным опроса, многим опрошенным россиянам (85%) нравится их работа. Довольнее всего своей деятельностью, по мнению социологов, являются жители крупных городов страны. Таких 93%.

Также выяснилось, что почти 80% опрошенных согласны работать при отсутствии необходимости в финансах, однако 22% из них все же сменили бы нынешнее место занятости.

Согласно проведенному опросу, основными причинами смены деятельность являются: обстоятельства (34%), хобби и интересы (30%), оплата труда в сфере и отсутствие выбора (по 17%). Около 12% назвали причиной карьерный рост, 10% — востребованность профессии, 7% опрошенных — семейные традиции и 6% — мнение близких.