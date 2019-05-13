В ПЦУ допустили вероятность раскола

Почетный патриарх новой церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил, что существует возможность раскола. Об этом он заявил в интервью украинских СМИ.

По его словам, в настоящее время он редко общается с главой новой Православной церкви Украины Епифанием.

«Из-за того, что нет общения — а оно должно быть — церковь разделилась», — отметил Филарет.

Патриарх подчеркнул, что вскоре возможен раскол ПЦУ. В случае, если это вдруг произойдет, он пообещал создать единую церковь.

Ранее сообщалось, что на Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом.