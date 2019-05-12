Продававший георгиевские ленты со свастикой нижегородец получил штраф

В Нижнем Новгороде торговавший георгиевскими лентами со свастикой предприниматель получил штраф в размере 3 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Георгиевские ленты, на которых звезда — символ советской Красной Армии — размещена над фашистской свастикой, были замечены в Нижнем Новгороде в начале мая. Сувенир вызвал споры среди пользователей соцсетей.

В ведомстве организовали проверку магазина, где продавался сувенир, по итогам которой на предпринимателя был составлен административный протокол.

«Решением Сормовского районного суда Нижнего Новгорода по этому протоколу стал штраф – 3 тыс. руб.» — говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что «весь сомнительный товар был изъят».