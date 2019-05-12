Появилось видео аварийной посадки самолета без шасси
В Мьянме самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, который перевозил 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси. Об этом сообщает портал Aviation Safety.
Как отмечается, лайнер следовал из Янгона в Мандалай. На видеозаписи видно, как самолет зашел на посадку, но в ходе приземления пилоты не смогли выпустить переднюю стойку шасси.
В итоге, после соприкосновения со взлетно-посадочной полосой лайнер начал крениться вперед и искриться.
Уточняется, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Ранее сообщалось, что самолет в Лондоне снесло с полосы из‐за сумасшедшего ветра.