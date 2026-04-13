Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль рассказал ТАСС, что Франции стоит двигаться в сторону многополярного мира.

Де Голль уточнил, что Франции необходимо вступить в БРИКС, чтобы обеспечить баланс сил.

«Необходимо видеть и сосредотачиваться на всем том, что объединяет нас в новом демократическом балансе, в этом новом равновесии между народами. Франция должна опираться именно на многополярный мир, должна вступить в БРИКС, чтобы выстроить это новое равновесие», — поделился внук знаменитого французского президента.

До этого де Голль назвал абсурдным утверждение о том, что Россия может напасть на Европу.

Де Голль уточнил, что Россия стремится к равновесию в многополярном мире и в отношения с Европой. Он также добавил, что Франции стоит начать прислушиваться к тем, кто призывает к диалогу и сотрудничеству с Россией.

Ранее в Европе высказались о возможности войны ЕС с Россией.