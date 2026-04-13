Наука

Под маской деменции может скрываться туберкулезный менингит, предупредила врач

Туберкулезный менингит может скрываться под маской деменции: у человека может быть нарушено внимание, он может быть чрезмерно раздражительным, а также жаловаться на проблемы с памятью, рассказала «Газета.Ru» врач-психиатр, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань.

Туберкулезный менингит — это воспаление оболочек головного мозга, вызванное микобактериями туберкулеза. Это одна из самых тяжелых форм туберкулеза. Чаще всего микобактерии туберкулеза попадают в мозг с кровотоком из другого очага инфекции в организме (обычно это легкие или лимфатические узлы, реже — другие органы). Добравшись до оболочек мозга, бактерии вызывают воспаление, из-за которого и развивается заболевание.

«Заболевание встречается редко и в основном у лиц, проживающих в регионах со значительным распространением туберкулезной инфекции. Туберкулезный менингит может скрываться под маской деменции, но в дальнейшем нарастает неврологическая симптоматика с высокой температурой. Клиническая картина представлена нарушением концентрации внимания, снижением памяти на текущие и прошлые события, резким упадком сил (адинамией), вялостью, повышенной утомляемостью, раздражительностью. Даже в период выздоровления у пациентов может сохраняться нестойкий амнестический синдром — расстройство памяти, а также общая астения и эмоциональная неустойчивость», — рассказала Штань.

В наиболее тяжелых случаях возможно развитие психоорганического синдрома, то есть отмечается органическое поражение головного мозга.

«На фоне прогрессирования заболевания нарастает спутанность сознания, в дальнейшем может развиться глубокое угнетенное (сопорозное) состояние и даже кома. При своевременно начатой специфической терапии благоприятный исход отмечается у 90–95% пациентов. При отсутствии лечения заболевание носит смертельный характер», — заметила доктор.

