Вербовщик на СВО пожаловался на мошенников, которые обманывают рекрутеров

По объявлениям о наборе бойцов на СВО часто звонят мошенники, притворяющиеся добровольцами, рассказал «Газете.Ru» один из рекрутеров.

По его словам, это связано с тем, что желающим оплачивают дорогу и жилье, если они хотят подписать контракт в другом регионе.

«Уже просекли фишку. Сидит такой на Камчатке, в Москве у него подруга, а тут, опа, оказывается, всем на халяву покупают билеты. Он звонит: «На СВО хочу!», рекрутер ему сразу: «Без проблем, только скажите, на какую дату взять билеты», — поделился вербовщик.

Он добавил, что сами рекрутеры при этом все равно остаются не в накладе: за каждого реально привлеченного добровольца они получают бонус, который компенсирует все расходы.

