Безработные россияне стали чаще искать работу с помощью личных связей и рекомендаций. А работодатели стараются снизить риски при найме, уменьшить текучесть на испытательном сроке и поэтому охотнее рассматривают кандидатов, которые приходят по рекомендации. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Роскачества.

«Для самих соискателей такой путь остается самым удобным. Через знакомых проще получить обратную связь, быстрее попасть на собеседование и обойти часть формальных фильтров. Кроме того, значительная доля вакансий в России по-прежнему остается в так называемом скрытом контуре, когда позиции закрываются через личные контакты и до открытых площадок просто не доходят. Многие кандидаты воспринимают службы занятости как формальный механизм, который не гарантирует подходящий результат. С другой стороны, имеет значение и качество вакансий, потому что через такие каналы соискателям нередко предлагают работу, которая не соответствует их квалификации и ожиданиям», — отметили в пресс-службе.

В Роскачестве добавили, что более активные и востребованные специалисты чаще ищут работу через прямые контакты и рекомендации, тогда как в службы занятости обычно обращаются те, у кого меньше альтернатив.

Средний срок поиска работы на уровне 5,5 месяца пока нельзя назвать критическим, однако это уже верхняя граница нормы, считают в ведомстве. Такой показатель говорит о том, что рынок труда стал осторожнее: работодатели дольше принимают решения, увеличивают число этапов отбора и внимательнее относятся к расходам на персонал, предупредили в пресс-службе. При этом и сами кандидаты теперь чаще выбирают, а не соглашаются на первое попавшееся предложение, добавили в ведомстве.

Там уточнили, что для отдельных категорий соискателей ситуация может быть еще сложнее — в частности, поиск работы нередко затягивается у специалистов среднего звена и у людей старше 45 лет. Поэтому речь пока не идет о кризисе, но замедление динамики найма уже заметно, констатировали в Роскачестве.

