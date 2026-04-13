Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Бизнес

Россияне стали чаще искать работу с помощью личных связей

Роскачество: россияне стали чаще искать работу по рекомендациям
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Безработные россияне стали чаще искать работу с помощью личных связей и рекомендаций. А работодатели стараются снизить риски при найме, уменьшить текучесть на испытательном сроке и поэтому охотнее рассматривают кандидатов, которые приходят по рекомендации. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Роскачества.

«Для самих соискателей такой путь остается самым удобным. Через знакомых проще получить обратную связь, быстрее попасть на собеседование и обойти часть формальных фильтров. Кроме того, значительная доля вакансий в России по-прежнему остается в так называемом скрытом контуре, когда позиции закрываются через личные контакты и до открытых площадок просто не доходят. Многие кандидаты воспринимают службы занятости как формальный механизм, который не гарантирует подходящий результат. С другой стороны, имеет значение и качество вакансий, потому что через такие каналы соискателям нередко предлагают работу, которая не соответствует их квалификации и ожиданиям», — отметили в пресс-службе.

В Роскачестве добавили, что более активные и востребованные специалисты чаще ищут работу через прямые контакты и рекомендации, тогда как в службы занятости обычно обращаются те, у кого меньше альтернатив.

Средний срок поиска работы на уровне 5,5 месяца пока нельзя назвать критическим, однако это уже верхняя граница нормы, считают в ведомстве. Такой показатель говорит о том, что рынок труда стал осторожнее: работодатели дольше принимают решения, увеличивают число этапов отбора и внимательнее относятся к расходам на персонал, предупредили в пресс-службе. При этом и сами кандидаты теперь чаще выбирают, а не соглашаются на первое попавшееся предложение, добавили в ведомстве.

Там уточнили, что для отдельных категорий соискателей ситуация может быть еще сложнее — в частности, поиск работы нередко затягивается у специалистов среднего звена и у людей старше 45 лет. Поэтому речь пока не идет о кризисе, но замедление динамики найма уже заметно, констатировали в Роскачестве.

Ранее россиян предупредили, что работа после выхода на пенсию станет нормой.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!