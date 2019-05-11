Более 70% нормы осадков выпало в Москве за май

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В центре погоды «Фобос» проинформировали о том, что с начала мая в столице выпало свыше 70% месячной нормы осадков. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно данным центра, средняя температура мая составила + 13,7°C. Самой теплой погода была 10 мая, когда воздух прогрелся до +26,1°C, а самой холодной — 1 мая (+ 0,7°C).

«Осадков за этот период выпало 36 мм, что составляет 71% от майской нормы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.