Пассажира с миной времен войны сняли с рейса в Домодедово

В Домодедово служба безопасности аэропорта сняла с рейса пассажира, у которого обнаружили, по предварительным данным, мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как отмечается, в ходе осмотра на мине заметили отсутствие взрывателя. По этой причине было принято решение снять пассажира с рейса.

«В соответствии с регламентом были привлечены компетентные госорганы», — уточнили в пресс-службе.

Однако вскоре в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу заявили, что мина, которую перевозил мужчина, была сувениром.

Уточняется, что пассажир хотел ее провезти в Лондон, но предмет был изъят.

Ранее сообщалось, что мина взорвалась на Октябрьской набережной в Петербурге.