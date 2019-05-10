Пассажира с миной времен войны сняли с рейса в Домодедово
В Домодедово служба безопасности аэропорта сняла с рейса пассажира, у которого обнаружили, по предварительным данным, мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Как отмечается, в ходе осмотра на мине заметили отсутствие взрывателя. По этой причине было принято решение снять пассажира с рейса.
«В соответствии с регламентом были привлечены компетентные госорганы», — уточнили в пресс-службе.
Однако вскоре в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу заявили, что мина, которую перевозил мужчина, была сувениром.
Уточняется, что пассажир хотел ее провезти в Лондон, но предмет был изъят.
Ранее сообщалось, что мина взорвалась на Октябрьской набережной в Петербурге.