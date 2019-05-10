МЧС экстренно предупредило москвичей о сильном ветре

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за дождя, грозы и сильного ветра, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

Синоптики предупредили, что в Москве с 16.00 10 мая до 11.00 11 мая ожидаются ливни, местами грозы. Отмечается, что при грозе возможно усиление ветра до 13-18 м/с.

В ведомстве автомобилистам рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию движения от впереди идущих транспортных средств, а также не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу ожидается до +25°С.