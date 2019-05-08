Рухнул пассажирский самолет
В международном аэропорту Янгон в Мьянме потерпел крушение самолет Biman Bangladesh Airlines, сообщает Myanmar Times.
Полиция в настоящий момент не располагает информацией о пострадавших. Причины крушения также не уточняются.
На фотографиях, размещенных в твиттере @HaB138 видно, что судно получило значительные повреждения.
Ранее сообщалось, что Bombardier с 13 пассажирами разбился в горах.
#BreakingNews— Aung Bo Bo (@HaB138) 8 мая 2019 г.
A Biman plane crashed on the runway in
Yangon International Airport.@BimanAirlines pic.twitter.com/F81jx3BZRg