Рухнул пассажирский самолет

В международном аэропорту Янгон в Мьянме потерпел крушение самолет Biman Bangladesh Airlines, сообщает Myanmar Times.

Полиция в настоящий момент не располагает информацией о пострадавших. Причины крушения также не уточняются.

На фотографиях, размещенных в твиттере @HaB138 видно, что судно получило значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что Bombardier с 13 пассажирами разбился в горах.

